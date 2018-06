Anzeige

Baltmannsweiler (pol)In der Nacht von Sonntag auf Montag haben noch unbekannte Täter in einem Einkaufsmarkt in der Turmstraße eine Kasse und größere Mengen an Zigaretten und Alkohol erbeutet, teilte die Polizei mit. Zutritt hatten sich die Eindringlinge vermutlich in der Zeit zwischen 2.30 Uhr bis 3.30 Uhr über einen aufgebrochenen Hintereingang verschafft. Auf ihrer Suche nach Beute durchsuchten die Unbekannten auch mehrere Schubladen und ein Büro. Wieviel Bargeld abhandenkam und welchen Wert die entwendeten Genussmittel haben, ist noch nicht bekannt. Der angerichtete Schaden beläuft sich nach polizeilichen Schätzungen auf mehrere hundert Euro.