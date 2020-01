Kirchheim/Teck (pol) In ein Einfamilienhaus in der Straße Alte Plochinger Steige ist ein Unbekannter am Dienstagnachmittag eingebrochen. Zwischen 15.20 Uhr und 18.35 Uhr verschaffte sich der Einbrecher, wie die Polizei schreibt, über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchte im Anschluss in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.