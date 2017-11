Anzeige

Bempflingen (pol) - Am Donnerstagabend ist ein unbekannter Täter in der Zeit von 17 Uhr bis

19.30 Uhr in ein Familienhaus entlang der Bahnlinie eingebrochen. Er verschaffte sich Zugang über ein aufgebrochenes Kellerfenster und durchsuchte diverse Schränke und Schubläden in mehreren Zimmern. Der Einbrecher entwendete einige Schmuckstücke, deren Wert zur Zeit noch nicht abschätzbar ist. Am Fenster entstand durch das gewaltsame Öffnen ein Schaden von etwa 500 Euro. Zeugen, denen Ungewöhnliches aufgefallen ist werden gebeten, sich bei der Polizei Nürtingen unter der Telefon-Nummer 07022/92240 zu melden.