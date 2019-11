Leinfelden-Echterdingen (pol)In ein Einfamilienhaus in der Wegenerstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Über ein Fenster verschaffte sich der Einbrecher zwischen 17 Uhr und 12.30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Laut Polizeiangaben durchsuchte er hier in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen nach Wertvollem, bevor er unerkannt flüchtete. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.