Esslingen (pol) In ein Einfamilienhaus in der Paul-Gerhardt-Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Freitag auf Samstag eingebrochen, wie die Polizei heute berichtet.

Zwischen Mitternacht und 23 Uhr verschaffte sich der Einbrecher auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zum Gebäude. Auf seiner Suche nach Wertvollem stieß er auf eine Heimkino Soundanlage der Marke Sonos, die er komplett mitgehen ließ. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.