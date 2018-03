Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) - In ein Einfamilienhaus ist nach Angaben der Polizei ein Unbekannter am Mittwochabend in der Steinstraße eingebrochen. Durch das Einschlagen der Terrassentüre verschaffte sich der Täter demnach zwischen 17 und 21 Uhr Zutritt zum Gebäude. Im Inneren durchwühlte der Einbrecher sämtliche Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Dem bisherigen Kenntnisstand zufolge fand er aber nichts, so dass er ohne Beute das Weite suchte. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 0711/7091-3 um Hinweise.