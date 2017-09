Anzeige

Neuhausen (pol) - In ein Einfamilienhaus in der Bismarckstraße ist nach Angaben der Polizei in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter hebelte in der Zeit zwischen Freitag vergangener Woche bis Mittwochmittag, 13 Uhr, auf der Rückseite des am Ortsrand liegenden Gebäudes die Haustüre auf. Im Inneren wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Ersten Erkenntnissen nach ist nichts entwendet worden.