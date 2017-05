Weilheim/Teck (pol) - In ein Einfamilienhaus in der Georg-Kandenwein-Straße ist ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr eingebrochen. Durch das Aufhebeln eines Fensters verschaffte sich der Einbrecher laut der Polizei Zutritt zum Haus. Hier durchwühlte er in allen Räumen auf sämtlichen Stockwerken die Schränke und Schubladen auf der Suche nach Stehlenswertem. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fand er aber nichts von Wert und flüchtete ohne Beute. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

