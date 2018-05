Anzeige

Wolfschlugen (pol) - Über ein aufgehebeltes Fenster an der Gebäuderückseite ist im Laufe des gestrigen Mittwochs in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Föllbach eingebrochen worden. Die Tatzeit war zwischen 9.15 und 18.15 Uhr. In dem Haus wurden laut Polizei sämtliche Räume durchsucht und Schmuck in bislang unbekanntem Wert gestohlen. Der Schaden an dem Fenster beläuft sich auf ungefähr 200 Euro.