Wolfschlugen / Aichtal (pol)Laut Polizei verschaffte sich ein Unbekannter über ein aufgehebeltes Kellerfenster in der Zeit zwischen Samstag, 6.45 Uhr, und Sonntag, 15.30 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Hardter Straße in Wolfschlugen und durchsuchte nahezu das gesamte Gebäude. Er erbeutete dabei Bargeld sowie zwei Herrenarmbanduhren. Der hinterlassene Schaden, der sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 5.000 Euro summieren dürfte, übersteigt den Wert des Diebesgutes dabei um ein Vielfaches. In Aichtal-Aich geriet zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 18.30 Uhr, ein Einfamilienhaus in der Straße Am Baiersbach ins Visier eines Kriminellen. In diesem Fall schlug der Täter eine Fensterscheibe ein und gelangte auf diese Art und Weise ins Innere. Mit mehreren Schmuckstücken, deren Wert noch nicht abschließend beziffert werden konnte, machte sich der Einbrecher anschließend wieder aus dem Staub. Die notwendigen Reparaturkosten am Gebäude belaufen sich auf zirka 2.000 Euro. Das sachbearbeitende Polizeirevier Nürtingen forderte an beiden Tatorten zur Spurensicherung Experten der Kriminalpolizei an.