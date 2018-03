Anzeige

Neuhausen (pol) - Einbrecher haben am Sonntagabend die kurze Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt und sind in der Zeit zwischen 19.45 Uhr und 20.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Panoramastraße eingedrungen sind. Die Täter hebelten nach Angaben der Polizei die Terrassentür auf und durchstöberten in den verschiedenen Räumen Schränke und Kommoden. Nach bisherigen Erkenntnissen fehlen Schmuckstücke und Taschenuhren im Wert von über 2500 Euro. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen werden von der Polizei Filderstadt unter Tel. 0711/7091-3 entgegengenommen.