Anzeige

Leinfelden-Echterdingen/Nürtingen (pol) Am Wochenende kam es in einer Schule in der Jahnstraße im Stadtteil Stetten in Leinfelden-Echterdingen und in zwei Realschulen in Nürtingen zu Einbrüchen. Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 10.45 Uhr drang der noch unbekannte Einbrecher in das Schulhaus in Leinfelden-Echterdingen ein, berichtet die Polizei. Dort wuchtete er mehrere Türen auf. Im Lehrerzimmer brach er zahlreiche Schließfächer der Lehrer auf und durchwühlte sämtliche Schränke und Schubladen nach Wertvollem. Soweit bislang bekannt ist, stieß er dabei auf einen kleineren Bargeldbetrag mit dem er anschließend flüchtete.

In Nürtingen ist der Einbrecher vermutlich leer ausgegangen. Zwischen Sonntag 20 Uhr und Montag 5.30 Uhr verschaffte sich der Unbekannte durch das Einschlagen eines Fensters Zutritt zum Rektorat und Sekretariat der Geschwister-Scholl-Realschule. Dort durchwühlte er sämtliche Schränke nach Stehlenswertem. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, verschaffte er sich auf die gleiche Art und Weise Zugang zum Sekretariat der Neckarrealschule. Auch dort durchwühlte er die Verwaltungsräume, bevor er unerkannt flüchtete.

Die Polizei ermittelt in allen Fällen.