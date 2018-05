Anzeige

Nürtingen (pol) Am Sonntag gegen 16.45 Uhr wurde der erste Einbruch bemerkt, berichtet die Polizei am Montag. Ein Unbekannter hatte sich durch das Einschlagen einer Balkontüre Zutritt zu den Räumen in der Mühlstraße verschafft. Im Büro der Einrichtung durchwühlte er sämtliche Schränke und Schubladen auf der Suche nach Stehlenswertem. Anschließend flüchtete er. Im Verlauf der Ermittlungen entdeckten die Polizeibeamten, dass in einen unweit entfernt gelegenen Kindergarten ebenfalls eingebrochen worden war. Auch hier hatte sich der Einbrecher durch das Einschlagen eines Fensters Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft und dort das komplette Büro durchwühlt. Da in den Kindergärten nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte, soweit bislang bekannt ist, nichts gestohlen worden sein. Allerdings hinterließ der Unbekannte einen Schaden, der in beiden Fällen auf mehrere hundert Euro geschätzt wird.

Auch im Kindergarten im Wachholderweg wurde am Wochenende eingebrochen. Der Unbekannte schlug eine Fensterscheibe ein und gelangte so in das Gebäude. Dort durchwühlte er mehrere Schränke und Schubladen und entwendete eine kleinere Menge Bargeld.

Ob ein Tatzusammenhang zwischen beiden Taten besteht ist nun unter anderem Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

