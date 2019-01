Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Mittwochmittag auf der L 1208/Tübinger Straße ereignet hat. Ein 30-jähriger Böblinger war gegen zwölf Uhr mit seinem Seat Leon auf der Landesstraße von Steinenbronn herkommend in Richtung Leinfelden-Echterdingen unterwegs. Weil er seine Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen angepasst hatte, kam er auf der winterglatten und abschüssigen Fahrbahn zu Beginn einer Rechtskehre ins Rutschen. Wie die Polizei berichtet war sein Wagen auf die Gegenfahrspur geschlittert und krachte dort gegen einen entgegenkommenden VW Transporter eines 74-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Transporter nach rechts gegen die Leitplanken gedrückt, an denen er zum Stehen kam. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der VW-Fahrer leicht verletzt. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie vom Abschleppdienst geborgen werden mussten. Der Sachschaden wird mit insgesamt etwa 9.000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste die Landestraße zeitweise komplett gesperrt werden, wodurch sich der Verkehr in beiden Richtungen zurückstaute.