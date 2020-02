Bad CannstattUnbekannte sind am Sonntag oder Montag in ein Bürogebäude in der Mercedesstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 14 und 6 Uhr eine Tür auf und gelangten so ins Innere. Sie durchwühlten den Büroraum und stahlen Bargeld. Im Stuttgarter Osten schlugen Einbrecher in der Nacht auf Montag an einer Gaststätte an der Landhausstraße eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt. Anschließend brachen sie zwei Spielautomaten auf und stahlen Bargeld in unbekannter Höhe. red Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 89903600 entgegen.