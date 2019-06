Filderstadt-Bonlanden (pol)Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag an der Kreuzung Metzinger Straße / Oberdorfstraße ereignet hat. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein 74-Jähriger befuhr gegen 8.45 Uhr mit seinem Mercedes A-Klasse die Oberdorfstraße. Ohne auf die Verkehrszeichen zu achten, bog er an der Kreuzung nach links in die Metzinger Straße ein, wobei er einen von links auf der vorfahrtsberechtigten Metzinger Straße heranfahrenden VW Golf übersah. Dessen 19-jähriger Fahrer konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Golf war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Schaden wird auf insgesamt knapp 8.000 Euro geschätzt.