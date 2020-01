Filderstadt-Bonlanden (pol) Bei einem Verkehrsunfall in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße sind am Mittwoch, gegen elf Uhr, drei Personen verletzt worden. Eine 35-Jährige war dort eigene Angaben zufolge aufgrund von gesundheitlichen Problemen in einer Linkskurve so weit nach links geraten, dass ihr Renault frontal mit einem entgegenkommenden VW kollidierte.

Der 20-jährige VW-Fahrer und seine 21-jährige Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt. Ein eineinhalbjähriges Kind im Fahrzeug der Unfallverursacherin wurde nach Untersuchung durch einen Kinderarzt vorsorglich in eine Klinik eingewiesen. Der an den Fahrzeugen entstandene Schaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen, wie die Polizei berichtet.