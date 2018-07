Anzeige

Nürtingen (pol) - In ein Bekleidungsgeschäft in der Kirchstraße in Nürtingen ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden. Der Täter verschaffte sich gewaltsam über die Ladentür Zutritt ins Geschäft. Nachdem er in der Kasse kein Geld vorfinden konnte, verließ er vermutlich ohne Diebesgut den Laden. An der aufgebrochenen Tür entstand geringer Schaden.