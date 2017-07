Filderstadt-Bonlanden (pol) - In den Bauwagen der mobilen Jugendarbeit auf dem Festplatz in der Mahlestraße ist ein Unbekannter am Sonntag zwischen 1.30 Uhr und 15 Uhr eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschaffte sich der Unbekannte durch das Aufhebeln einer Tür Zutritt zum Bauwagen und ließ ein dort über Nacht abgestelltes silbernes Mountainbike eines Jugendlichen im Wert von mehr als 1000 Euro mitgehen. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 0711/70913 um Hinweise.

