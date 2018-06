Anzeige

Denkendorf (red) - In einen Baucontainer auf der Baustelle in der Neuhäuser Straße in Denkendorf ist ein Unbekannter am frühen Mittwochmorgen eingebrochen. Vermutlich gegen 3.15 Uhr gelangte der Täter nach Angaben der Polizei auf das Gelände. Dort wuchtete er mit brachialer Gewalt die Türe eines Baucontainers auf und durchsuchte ihn nach Stehlenswertem. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt.