Ostfildern (pol)Am Samstag, in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 8:00 Uhr, hebelte ein bislang unbekannter Täter im Ortsteil Nellingen in der Kaiserstraße die Eingangstüre zu einer Bar auf. Im Innenraum wurden mehrere Geldspielautomaten aufgebrochen und Münzgeld in noch unbekannter Höhe entwendet, wie die Polizei berichtet. Der Sachschaden beläuft sich vermutlich auf mehrere tausend Euro. Die Spurensicherung erfolgte durch Spezialisten der Kriminalpolizei.