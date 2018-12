Anzeige

Baltmannsweiler (pol) Weil er am Steuer seines Wagens eingeschlafen ist, hat ein 83-Jähriger am Sonntagnachmittag auf der Landstraße Richtung Hohengehren einen Verkehrsunfall verursacht.

Der Senior war gegen 17 Uhr mit seinem Wagen auf der L115 in Richtung Hohengehren unterwegs, als er am Steuer einnickte und etwa 150 Meter vor dem Kreisverkehr Wilhelmstraße nach rechts von der Fahrbahn abkam, sagt die Polizei. Dort krachte sein Wagen gegen einen Baum, bevor er abseits der Fahrbahn zum Stehen kam. An dem Auto entstand Totalschaden, der auf mindestens 15.000 Euro geschätzt wird. Von ihm verständigte Angehörige brachten den Mann zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei wurde erst mehrere Stunden später von dem Unfall informiert.

Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet