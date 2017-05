Leinfelden-Echterdingen (pol) - In eine Bäckerei in der Filderstraße ist ein Unbekannter am frühen Mittwochmorgen zwischen vier und fünf Uhr eingebrochen. Durch die Schiebetüre verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den Verkaufs- und Büroräumen. Weil seine Suche nach Wertvollem dort erfolglos verlief, flüchtete er nach derzeitigen Erkenntnissen ohne etwas gestohlen zu haben. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen bittet unter der Telefonnummer 0711/903770 um Hinweise.

