Lichtenwald (pol)Ungebetenen Besuch hat eine Bäckerei in der Straße Am freien Feld in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erhalten. Über eine aufgewuchtete Schiebetür verschafften sich nach Polizeiangaben Einbrecher in der Zeit von 21.30 Uhr bis 5.45 Uhr Zutritt zum Verkaufsraum. Anschließend suchten die Unbekannten einen Personalraum auf und entwendeten daraus einen kleinen Tresor mit mehreren hundert Euro darin. Der angerichtete Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Reichenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07153/95510 um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen.