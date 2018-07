Anzeige

Altbach (pol/lh)Der Polizeiposten Plochingen ermittelt nach einem Einbruch, der sich in der Nacht zum Donnerstag in der Kirchstraße ereignet hat. Nach Polizeiangaben hebelte ein Unbekannter zwischen 18 Uhr und 5.15 Uhr ein Fenster einer Bäckereifiliale auf und gelangte auf diese Weise in den Verkaufsraum. Dort durchsuchte er mehrere Schubladen und die Registrierkasse. Auf Bargeld stieß der Täter jedoch nicht. Letztlich nahm er mehrere Getränkedosen mit. Der entstandene Schaden wird mit zirka 500 Euro beziffert.