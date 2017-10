Anzeige

Nürtingen (pol) - In eine Bäckerei in der Katharinenstraße ist in der Zeit von Samstagabend, 23 Uhr, bis Sonntagmorgen, 5.30 Uhr, eingebrochen worden. Der unbekannte Täter schob vermutlich den Rollladen der Eingangstür hoch und gelangte durch die nicht abgeschlossene Eingangstür in den Verkaufsraum. Der Täter erbeutete laut Polizei aus zwei Kassen Wechselgeld in bislang unbekannter Höhe. Weiterhin nahm er aus einem Regal rund 100 Schachteln Zigaretten mit. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen nach dem Einbrecher aufgenommen.