Neuffen (pol) - In die Apotheke in der Hauptstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch, 19 Uhr, auf Donnerstag, sieben Uhr, eingebrochen.

Nach Angabend er Polizei verschaffte sich der Einbrecher durch das Aufhebeln einer Türe Zutritt zum Verkaufsraum, den er nach Stehlenswertem durchsuchte.

Soweit bislang bekannt ist, fiel ihm dabei lediglich ein kleinerer Wechselgeldbetrag in die Hände. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend unerkannt, wobei er einen Schaden hinterließ, der auf etwa 1.000 Euro geschätzt wird. Spezialisten der Kriminalpolizei kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer

07025/911690 um Hinweise.