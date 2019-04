Aichwald (pol) Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich, laut Polizeibericht, am Dienstagnachmittag zwischen Schanbach und Krummhardt ereignet, als sich ein Landwirt mit einem Traktor überschlagen hat.

Der 25-Jährige war mit dem landwirtschaftlichen Fahrzeug und angehängtem Mulchgerät gegen 15.45 Uhr auf einer Wiese im Gewann Birkenäcker damit beschäftigt, Brombeersträucher zu mulchen.

In dem stark abfallenden Gelände überschlug sich der Traktor aus bislang ungeklärter Ursache einmal und kam am Ende der Wiese auf den Rädern wieder zum Stehen. Der Mann konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und einen Notruf absetzen. Mit schweren Verletzungen musste er im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Schaden an dem Traktor wird auf 5.000 Euro geschätzt.