Kirchheim (pol) In den Bürotrakt einer Firma in der Kirchheimer Straße in Jesingen ist, laut Angaben der Polizei, in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Im rückwärtigen Bereich gelangte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 18 Uhr und acht Uhr auf das Firmengelände. Im Anschluss hebelte der Einbrecher eine Tür auf und entwendete mehrere Rollcontainer sowie Computer der Firma. Der Gesamtwert des Diebesguts muss noch ermittelt werden. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.