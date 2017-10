Anzeige

Aichtal (pol) - Mit einem Rettungswagen ist ein verletzter Autofahrer am Donnerstagmorgen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 30-Jährige befuhr kurz vor 5.30 Uhr mit seinem Renault die K 1222 von Grötzingen herkommend in Richtung Wolfschlugen. Der Fahrer gab an, dass er kurz nach dem Ortsende einem Tier ausweichen musste. Daraufhin verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Sein Pkw drehte sich und kam auf der linken Seite liegend im rechten Straßengraben zum Stillstand. Da es zunächst geheißen hatte, der Fahrer sei eingeklemmt, rückte die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften aus. Der verletzte Fahrer konnte jedoch über die Beifahrerseite das Fahrzeug verlassen und vom Rettungsdienst versorgt werden. Sein Fahrzeug musste geborgen werden. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße laut Polizei für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt.