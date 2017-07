Nürtingen (pol) - Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag, 19 Uhr, auf Mittwoch, neun Uhr, etwa 35 Asbestplatten in einem Bauschuttcontainer in der Mühlstraße illegal entsorgt. Eine Baufirma, die mit der Renovierung der Fußgängerbrücke an der Neckarau beschäftigt ist, hatte dort zur Entsorgung des anfallenden Bauschutts einen Container aufgestellt. Am Morgen wurde dann entdeckt, dass Unbekannte dort die als umwelt- und gesundheitsgefährdend klassifizierten Asbestplatten abgelagert hatten. Das Polizeirevier Nürtingen und die Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt haben die Ermittlungen aufgenommen. Diese Asbestplatten fallen üblicherweise bei Fassaden- und Renovierungsarbeiten an. Das Polizeirevier Nürtingen bittet unter der Telefonnummer 07022/9224-0 um Hinweise.

