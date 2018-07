Anzeige

Kirchheim/Teck (pol/lh)Wegen einer größeren Ölspur sind Feuerwehr und Polizei am Freitag, ab 11.10 Uhr, im Bereich des Teck Centers in der Paradiesstraße im Einsatz gewesen. Ein zunächst unbekanntes Fahrzeug hatte offenbar großflächig Hydrauliköl verloren, wobei sich die Ölspur aus Richtung Plochinger Straße/Burgtobelweg über die Paradiesstraße bis zum Teck Center zog. Auf der rutschigen Fahrbahn kamen nach Polizeiangaben ein E-Bike-Fahrer und ein Mopedfahrer zu Fall. Das Verursacherfahrzeug, bei dem es sich um einen Bagger handelte, konnte später an der Ecke Paradies-/Osianderstraße festgestellt werden. Die Feuerwehr streute die Fahrbahn ab, entsprechende Warnschilder wurden aufgestellt.