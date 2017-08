Esslingen (pol) - In zwei Räumlichkeiten des Theodor-Rothschild-Hauses in der Mülbergerstraße ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden, teilte die Polizei mit. Die bislang unbekannten Täter schlugen an der Kindertagesstätte ein Fenster ein. Durch dieses stiegen sie ins Innere und durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zudem gelangten vermutlich dieselben Täter in die Küche der Jugendhilfeeinrichtung. Sie nahmen laut Polizei aus insgesamt 23 Sprudelkisten alle Flaschen mit. Weiterhin entwendeten sie zwei Flaschen Sekt. Da die Einbrecher wohl Hunger hatten, tauten sie mehrere Brezeln in einer Mikrowelle auf und verspeisten diese vor Ort. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 250 Euro. Der Polizeiposten Oberesslingen bittet unter der Nummer 0711/3105768-12 um Hinweise.

Anzeige