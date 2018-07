Anzeige

Denkendorf (pol/lh)Nach einer etwa 40 bis 50 Jahre alten Frau mit Hund fahndet das Polizeirevier Filderstadt nach einem Vorfall, der sich am späten Dienstagnachmittag in der Uhlandstraße ereignet hat. Ein 16-Jähriger war nach Polizeiangaben gegen 17.45 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Uhlandstraße unterwegs, als er etwa auf Höhe der Hausnummer 49 auf die Frau traf, die neben einem Kinderwagen auch einen angeleinten Hund dabei hatte. Als der Jugendliche an der Frau, die sich gerade mit einem Mann unterhielt, vorbeilief, wurde er plötzlich von dem Hund angegriffen, in den Oberschenkel gebissen und verletzt. Nach einer kurzen Diskussion trennten sich beide, ohne die Personalien ausgetauscht zu haben. Die Hundehalterin soll schulterlange, blonde Haare mit Strähnen gehabt haben. Sie ist zierlich, etwa 160 bis 165 cm groß und Brillenträgerin. Bekleidet war sie mit einer kurzen, hellen Hose und einem ärmellosen, ausgeblichenen Hemd mit Blumenmuster, in den Farben rosa/grün. Bei ihrem Hund soll es sich um einen beige-braunen, etwa 70 cm großen Mischling, mit grünen Augen, kleinen, spitzen Ohren und einer länglichen Schnauze gehandelt haben. Der Hund war angeleint und trug ein Hundehalfter. Des Weiteren sucht das Polizeirevier Filderstadt auch nach dem Zeugen, der sich mit der Frau unterhalten hat. Er soll etwa im gleichen Alter und von kräftiger Figur gewesen sein. Er war gerade dabei, etwas aus einem schwarzen Kombi auszuladen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/70913.