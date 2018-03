Anzeige

Esslingen (gg) - Eine nervenaufreibende Szene hat sich am Dienstag am Rande der B10 in Esslingen abgespielt. Ein großer Hund ist gegen 14 Uhr von der Pliensaubrücke an den Rand der Auffahrt Richtung Stuttgart gesprungen. Das Tier war wohl unangeleint mit seiner Halterin spazieren, wie eine EZ-Leserin schreibt, die uns über Facebook auf den Vorfall aufmerksam gemacht hat. "Er ist zum Glück auf dem Seitenstreifen aufgekommen, im Gras." Erstaunlicherweise - er fiel an die zehn Meter in die Tiefe - konnte der Hund weiterlaufen. Allerdings unter der Brücke durch und auf die Fahrbahn. Glücklicherweise hielt ein Lkw-Fahrer auf dem Zubringer an und stieg aus, um den Hund zu fangen und festzuhalten. "Das hätte sicherlich nicht jeder getan, das fand ich recht beeindruckend", schreibt die Leserin, die den Vorfall von der Brücke aus beobachtete. Nachdem zwischendurch ein weiterer Autofahrer die Aufsicht des Hundes übernahm, konnte der Lastwagenführer sein Gefährt sogar zur Seite fahren und die Bahn für den Verkehr wieder freimachen.

Doch das Gefühl des Aufatmens hielt nicht lange vor: Die Halterin sei völlig aufgelöst gewesen und habe unbedingt zu ihrem Hund gelangen wollen. Doch die Brücke verlassen konnte sie erst auf der gegenüberliegenden Seite der B10, in der Pliensauvorstadt. "Sie ist dort die Böschung runtergeklettert und schien über alle Spuren laufen zu wollen. Da habe ich die Polizei gerufen", erzählt unsere Leserin. Glücklicherweise sei ein weiterer Augenzeuge der Dame hinterhergelaufen und habe sie aufgehalten, sich um sie gekümmert, bis die Polizei kam. Der Lastwagenfahrer haben den Hund die 20 Minuten bis dahin ruhig gehalten. "Es ist echt ein Wunder, dass der Hund den Sturz überlebt hat und nicht überfahren wurde oder es einen Autounfall gab."

Das Polizeipräsidium Reutlingen bestätigt den Vorfall auf Anfrage. Die Kollegen hätten den Hund an die Tierrettung weitergegeben, sagt Frank Natterer von der Pressestelle. Wie sein Zustand sei, wisse man nicht. Der Lkw-Fahrer habe richtig gehandelt. "Wobei das nicht immer der Fall sein könnte." Wenn es durch eine Rettungsaktion zu einem Unfall käme, gerate eventuell der Retter in Haftung. Man müsse immer abwägen, erklärt der Polizist. "Der Grundsatz lautet: Menschenleben geht vor Tierleben." Auf einer Bundesstraße sei viel Verkehr. Ob man etwa wegen eines Tiers auf der Fahrbahn abbremse und dadurch einen Unfall mit einem anderen Auto riskiere, sollten Verkehrsteilnehmer von der Größe des Vierbeiners abhängig machen. Vom Ansinnen der Frau, über die B10 zu ihrem Hund zu gelangen, rät Natterer aber unbedingt ab. "Damit bringt man auch andere Leben in Gefahr."