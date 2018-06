Anzeige

Esslingen (pol)Ein kleinerer Hund ist am Donnerstagvormittag in Esslingen von einem größeren Hund totgebissen worden. Die beiden Tiere wurden um 11.30 Uhr auf dem Gehweg in der Sulzgrieser Straße von ihren Besitzern angeleint ausgeführt. Als die beiden Hunde auf gleicher Höhe waren, gerieten sie aneinander. Hierbei wurde der Mischlingshund einer Frau nach Angaben der Polizei von dem American Staffordshire eines Mannes so unglücklich gebissen, dass er tödliche Verletzungen erlitt. Die Besitzer sowie Passanten hatten zuvor vergeblich versucht, die Tiere rechtzeitig zu trennen. Die Frau erlitt einen Schock und musste im Anschluss vom Rettungsdienst versorgt werden.