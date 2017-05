Leinfelden-Echterdingen (pol) - Zu einer starken Rauchentwicklung aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses Am Park sind die Rettungskräfte am Samstagmorgen ausgerückt. Wie vor Ort festgestellt wurde, hatte eine Bewohnerin vergessen, dass sie den Herd angeschaltet hatte und die Wohnung verlassen. Die stark verrauchte Wohnung wurde durch die Feuerwehr gelüftet und ein in der Wohnung vorgefundener Hund in die Obhut einer Nachbarin übergeben. Nennenswerter Schaden entstand nicht.

