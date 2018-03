Anzeige

NotzingenZwei noch unbekannte Täter sind am Donnerstagabend in ein Wohnhaus im Lerchenweg eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Einbrecher in der Zeit von 19 bis 19.15 Uhr eine rückwärtige Terrassentür ein. Im Gebäude durchsuchten sie demnach anschließend diverse Schränke und Schubladen. Als die Bewohner zurückkehrten, nahmen die Täter überstürzt Reißaus. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar.

Zurück blieb ein Schaden von etwa 2000 Euro. Die Polizei leitete in der Folge eine Großfahndung ein, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam - schlussendlich ohne Erfolg, da die Täter unerkannt entkommen konnten. Das Polizeirevier Kirchheim bittet Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07021/5010 zu melden. (pol)