Neckartailfingen (pol) - Am Sonntag kam es aufgrund des Verdachts eines Raubes gegen drei Jugendliche zu einem Hubschraubereinsatz des Polizeipräsidiums Reutlingen.

Die Kriminalpolizei ermittelt laut Polizei gegen drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren aus Neckartenzlingen und Neckartailfingen. Ein 16-jähriger Neckartailfinger hatte am Sonntag, gegen 15.30 Uhr, die Notrufzentrale des Polizeipräsidiums Reutlingen alarmiert. Er gab an, gegen 15 Uhr an der Unterführung der B 312 beim Aileswasensee von mehreren Jugendlichen angesprochen worden zu sein. Während des Gesprächs soll er dann plötzlich von mehreren aus der Gruppe festgehalten, geschlagen und um sein Bargeld beraubt worden sein, bevor er flüchten konnte. Im Verlauf einer sofort eingeleiteten Fahndung, in die neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, konnten drei der verdächtigen Jugendlichen von der Helikopterbesatzung erkannt und unmittelbar darauf von den Streifwagenbesatzungen vorübergehend festgenommen werden. Alle Beteiligten wurden zum Polizeirevier gebracht, aber nach der Durchführung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Nachmittag wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Die Kriminalpolizei sucht unter der Telefonnummer 07022/9224-0 nach Zeugen und sachdienlichen Hinweisen.