Filderstadt (pol) Am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr befuhr ein 62-jähriger Lkw-Fahrer die B27 und B312. Der Lkw hatte diversen Holzabfall geladen. Dieser ragte deutlich nach oben über das Fahrzeug hinaus und war zudem mangelhaft gesichert. So kam es, dass die Ladung an einer Brücke auf der B27 kurz nach dem Flughafen in Fahrtrichtung Tübingen hängen blieb, zersplitterte und auf den nachfolgenden Verkehr herabstürzte. Glücklicherweise kam hierbei niemand zu Schaden. Der Lkw setzte, von dem Ganzen ungerührt, seine Fahrt fort und wechselte auf die B312.

Dort konnte er ebenfalls nur knapp die Brücken passieren. Auf Grund eines aufmerksamen Zeugen, welcher dem Lkw folgte, konnte der Fahrer letztlich auf der B28 von einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Metzingen einer Kontrolle unterzogen werden. Nachdem die Ladung nachgesichert wurde, durfte der Fahrer seine Fahrt fortsetzen. Bei einer ersten Überprüfung der Brückenbauwerke konnten keine Schäden festgestellt werden. Die Polizei bittet Geschädigte und Zeugen sich unter der Telefonnummer 07123-9240 mit dem Polizeirevier Metzingen in Verbindung zu setzen.