Esslingen (pol) Noch unklar ist die Ursache eines Brandes auf einer Dachterrasse am Mittwochabend, am Kronenhof in Esslingen. Eine Nachbarin entdeckte, wie die Polizei berichtet, gegen 18.30 Uhr, dass von der gegenüberliegenden Dachterrasse einer Baustelle Flammen und Rauch aufstiegen.

Sie alarmierte sofort die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 27 Feuerwehrleuten rasch vor Ort war und das Feuer schnell löschen konnte. Wie sich herausstellte, waren dort gelagerte Holzfaserplatten aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.