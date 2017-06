Ostfildern (pol) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag hat ein Lastwagenfahrer ein Fahrzeug mit seinem Sattelzug gestreift. Der 54-Jährige war, laut Polizei, gegen elf Uhr in der Senefelderstraße unterwegs, als er vermutlich aus Unachtsamkeit an einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Wagen hängenblieb. Während es an dem Lastwagen keinen Schaden gab, beziffert sich der Schaden an dem Auto auf etwa 12.000 Euro. Von dem Unfallverursacher wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

