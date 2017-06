Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagmittag in der Zeit zwischen 13.45 Uhr und 14.30 Uhr einen Schaden in Höhe von deutlich über 1.000 Euro angerichtet, um an das mobile Navigationsgerät in einem Fahrzeug zu gelangen. Der Unbekannte drückte, laut Polizei, an einem Auto in der Olgastraße gewaltsam das bereits offen stehende Stoffverdeck des Daches zurück, so dass es aus den Halterungen gerissen wurde. Anschließend schnappte sich der Dieb das tragbares Navigationsgerät im Wert von etwa 150 Euro.

