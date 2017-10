Anzeige

Kirchheim (pol) – Am Dienstagvormittag verursachte eine 18-jährige VW- Polo-Fahrerin aufgrund von Vorfahrtsmissachtung einen Verkehrsunfall. Laut Angaben der Polizei war die junge Frau war gegen 8.30 Uhr in der Jahnstraße aus Richtung Henriettenstraße kommend unterwegs.

Am Einmündungsbereich der Hahnweidstraße war sie laut einem Verkehrszeichen wartepflichtig, fuhr aber dennoch in die Einmündung ein. Ein in diesem Moment von links aus Richtung Stadtmitte nahender 49 Jahre alter Mercedes-Fahrer hatte damit nicht gerechnet und konnte nicht mehr bremsen. Der Polo krachte gegen die rechte Seite des Viano, wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf rund 20.000 Euro, was im Fall des VW einem Totalschaden entspricht.

Die 18-Jährige hatte sich bei dem Unfall erschrocken und wurde vorsorglich von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Nach einer Untersuchung stellte sich heraus, dass die junge Frau unverletzt geblieben war. ​