Altbach (pol)Auf etwa 60.000 Euro wird der Schaden beziffert, der am Dienstagabend bei einem Brand auf einem Grundstück in der Straße Ulrichswiesen entstanden ist. Aus noch ungeklärter Ursache ist dort gegen 19.45 Uhr eine große Tanne in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Der trockene Baum brannte innerhalb kürzester Zeit lichterloh. Durch den raschen Einsatz der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 27 Feuerwehrleuten vor Ort war, konnte zwar verhindert werden, dass die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus übergriffen, eine Gartenhütte, die Pergola und das unterirdische Leitungssystem wurde jedoch komplett zerstört. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die zur genannten Zeit dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Polizeirevier Esslingen, Telefon 0711/3990-330.