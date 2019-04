Filderstadt (pol)Drei Leichtverletzte und ein Schaden von etwa 17.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der am Dienstagmorgen auf der B 312 im Bereich des Flughafentunnels zu Verkehrsbehinderungen geführt hat. Ein 24 Jahre alter Fahrer eines Fiat Ducato war laut der Polizei gegen 7.30 Uhr auf der B 312 von Bernhausen in Richtung Plieningen unterwegs. Beim Einfahren in den Flughafentunnel übersah er, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geraten war. Nahezu ungebremst krachte er mit seinem Fiat ins Heck eines langsam vor ihm rollenden 1er BMW eines 45-Jährigen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW auf eine vor diesem ebenfalls noch rollende Mercedes C-Klasse aufgeschoben und diese wiederum auf einen davor stehenden Mercedes GLC. Bei der Kollision wurden der BMW-Fahrer und ein mitfahrender achtjähriger Junge leicht verletzt. Während beide nach der Unfallaufnahme selbst einen Arzt aufsuchen konnten, musste die 31 Jahre alte Fahrerin der Mercedes C-Klasse vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Bis auf den Fiat, der abgeschleppt werden musste, blieben alle anderen Autos fahrbereit.