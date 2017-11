Anzeige

Nürtingen (pol) - Bislang unbekannte Vandale haben in der Nacht zum Freitag in der Au und den umliegenden Straßen mehrere Autos zerkratzt.

In der Zeit zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr, und Freitagmorgen, neun Uhr, wurden laut Polizei auf dem Gelände eines Autohändlers 13 Autos beschädigt. Hierbei handelte es sich um Gebrauchtwagen oder noch nicht zugelassene Fahrzeuge der Marke Opel. In der Schlosserstraße konnten zwei weitere beschädigte Autos festgestellt werden. An jedem Fahrzeug dürfte ein Schaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro entstanden sein. Des Weiteren wurde die Baustelle in der Oberboihinger Straße, die sich auf Höhe des Parkplatzes des Autohändlers befindet, verwüstet. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07022/9224-0 um Zeugenhinweise. Zudem werden weitere Geschädigte gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.