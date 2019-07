Erkenbrechtsweiler (pol) Ganz erheblich betrunken war ein 52-Jähriger, der am Dienstagabend in der Straße Hartbühl einen Verkehrsunfall mit hohem Schaden verursacht hat. Der Mann war gegen 20.50 Uhr mit seinem Auto dort in Richtung Allewind unterwegs, als er aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung zu weit nach links kam.

Dort krachte er, wie die Polizei berichtet, gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Ford. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der Ford in die Garageneinfahrt eines dortigen Grundstücks geschleudert. Das Auto des Unfallverursachers knallte anschließend gegen einen Zaun und eine Gartenmauer, an der es völlig demoliert zum Stehen kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Weil bei dem 52-Jährigen starker Alkoholgeruch festgestellt wurde und eine entsprechende Überprüfung einen vorläufigen Wert von mehr als 1,4 Promille ergab, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Sein völlig zerstörter Wagen musste anschließend von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Der Schaden an der erheblich beschädigten Grundstückseinfassung ist noch nicht bekannt.