Esslingen (pol) - Ein Schaden in Höhe von vermutlich über 40 000 Euro ist laut Polizei bei einem missglückten Ausparkmanöver am Montagvormittag in Weil entstanden. Ein 23-Jähriger wollte kurz nach 9.40 Uhr mit einem Mercedes Citan rückwärts auf die Klosterallee einfahren. Dabei war seine Sicht durch einen geparkten Pkw beeinträchtigt. Beim Ausparken kam es zur Kollision mit dem VW Crafter eines 38-Jährigen, der in Richtung Wannenrain unterwegs war. Durch den Aufprall wurde der Mercedes noch gegen einen geparkten VW Polo geschoben. Der Citan und der Crafter waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

