Frickenhausen (pol) - Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Die Polizei berichtet, dass am Samstagvormittag in Frickenhausen zwei Autos einander gestreift haben. Dabei ist ein hoher Schaden entstanden. Eine 75 jährige Golf-Fahrerin wollte von der Unteren Straße nach rechts Richtung Linsenhofen abbiegen. Zeitgleich fuhr links neben ihrein 52 jähriger Lkw-Fahrer los, um nach links in Richtung Nürtingen abzubiegen. Beide Fahrzeuge streiften sich seitlich, wobei ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro entstand. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/92240 beim Polizeirevier in Nürtingen zu melden.